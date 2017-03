Ministério da Saúde desconhece situação de UBSs construídas Monique Bueno Link



Domingo - 19/03/2017 - 15h12





Comentários via Facebook:

Dayse Maria/Folha da Região - 16/03/2017 Construídas, na gestão anterior, unidades estão praticamente prontas, mas com as portas fechadas Construídas, na gestão anterior, unidades estão praticamente prontas, mas com as portas fechadas



Com investimento de R$ 3,5 milhões, as três UBSs (Jardim Atlântico, Águas Claras e Pedro Perri) construídas em Araçatuba, na gestão anterior, estão praticamente prontas, mas com as portas fechadas. O curioso é que o Ministério da Saúde, responsável pelo envio de R$ 1,6 milhão, desconhece a situação dessas unidades.



Numa delas, no bairro Pedro Perri, o órgão federal diz ter recebido da Prefeitura, em dezembro do ano passado, a informação de que a obra nem começado tinha. "O Ministério da Saúde já notificou o município", informou o órgão, que enviou à Prefeitura de Araçatuba R$ 154,6 mil referentes à primeira parcela de um total de R$ 773 mil para essa unidade. "O município ainda não inseriu documentação para solicitação da segunda parcela", disse.



No caso das UBSs localizadas no Jardim Atlântico e Águas Claras, o governo federal diz ter repassado R$ 306 mil para cada uma, valores referentes às duas primeiras parcelas.O valor federal total das obras é de R$ 408 mil cada uma.



"O município inseriu a documentação para solicitação da terceira parcela e as propostas encontram-se para adequação dos documentos", respondeu o MS, que deu prazo de 90 dias para a Prefeitura dar início ao funcionamento dessas duas UBSs após o pagamento da terceira parcela.





