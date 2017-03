Embora minoria, elas marcam presença nos cursos de exatas Rafaela Tavares Link



Domingo - 19/03/2017 - 15h04





Alexandre Souza/Folha da Região - 15/03/2017 A estudante Maria Tereza Adreolo Sangalli, 23 anos, já sentiu discriminação no mercado de trabalho A estudante Maria Tereza Adreolo Sangalli, 23 anos, já sentiu discriminação no mercado de trabalho



Em algumas das salas de cursos superiores voltados para a área de exatas em Araçatuba, o gênero feminino ainda é representado por uma única aluna. Em outras, elas ocupam a minoria das carteiras. Porém, ser uma fração menor na lista de chamadas não impede mulheres de insistirem na própria vocação e avançar na conquista de espaço em ambiente acadêmico.



De 1.254 estudantes matriculados nos cursos das engenharias, arquitetura e análise e desenvolvimento de sistema no Unitoledo (Centro Universitário Toledo), 38% são mulheres.



No Unisalesiano (Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium), atualmente há 1,9 mil alunos nos cursos de engenharias e arquitetura. Desse número, 320 são mulheres (17%).



No campus de Araçatuba Unip (Universidade Paulista), a participação feminina é de 25% no curso de engenharia civil, 8% em engenharia mecânica, 7% em ciência da computação e 60% em arquitetura.





