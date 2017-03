Adolescente é detido por tráfico no Pinheiros Lázaro Jr. Link



Domingo - 19/03/2017 - 14h58





Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado pela Polícia Militar comercializando entorpecentes na madrugada deste domingo (19), no bairro Pinheiros, em Araçatuba. Com ele foram apreendidas 50 porções de cocaína.



Equipe em patrulhamento por volta das 2h entrou com a viatura na rua Vitor Bombonati e viu o garoto acompanhado de outro rapaz. Ao ver a polícia, eles começaram a caminhar e foram abordados. O adolescente, que mora no bairro Umuarama, estava com R$ 30 em dinheiro e dez porções de cocaína.



Ele confessou a posse da droga e disse que venderia uma porção à testemunha. Em seguida, levou os policiais até um terreno próximo, onde foram encontradas outras 40 porções da droga. Elas estavam dentro de um saco escondido debaixo de uma pedra.



O adolescente foi levado ao plantão policial e após ser ouvido, ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude.





