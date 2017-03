Mulher de 22 anos é esfaqueada pelo marido Monique Bueno Link



Sábado - 18/03/2017 - 17h04





Uma mulher de 22 anos foi esfaqueada pelo marido, na tarde deste sábado (18), em Guararapes (a 31 km de Araçatuba). A Polícia Militar suspeita de crime passional.



Segundo a PM, houve uma discussão entre o casal em uma residência na rua Brasil, no bairro São Judas 2. A polícia não informou a quantidade de facadas e nem em quais regiões do corpo a mulher foi atingida. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Guararapes, em estado grave. Ela seria transferida para a Santa Casa de Araçatuba ainda neste sábado.



A PM informou também que a mulher já havia registrado boletim de ocorrência contra o marido por conta das agressões. O autor do crime está foragido. A perícia foi acionada para ir até o local do crime e uma viatura da polícia preservava a casa.





