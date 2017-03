Fábula 'Os Três Porquinhos' é contada de forma diferente Talita Rustichelli Link



Na história, os irmãos Pipo e Pepe são donos de um açougue nada convencional. Em vez de carnes de animais, vendem outro tipo de coisas: carne de óculos, de bicicleta, de martelo, menos carne de verdade. Certo dia, lhes pedem carne de porco e, para conseguir a mercadoria, um dos açougueiros se veste de lobo para entrar na história d'Os Três Porquinhos.



Com referências ao universo do cartoon, o espetáculo traz ainda bastante musicalidade e as atrizes Aline Moreno e Vivian Bertocco se baseiam na linguagem do palhaço para contar a história. A peça foi criada por Alexandra Golik, Carla Candiotto e Alexandre Roit (este assina ainda a direção). A cenografia e os figurinos são de Luciana Bueno e os adereços, de Ivaldo de Melo.



SERVIÇO

Peça "Os Três Porquinhos", com Cia. Le Plat Du Jour

Dia: Domingo (19)

Horário: 10h

Local: Praça da Matriz, em Buritama

Gratuito

Informações: (18) 3691-1740





