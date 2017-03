Birigui receberá R$ 1 mi para investimento no trânsito Amanda Lino Link



Convivência entre pedestres e veículos deve ser pacífica; taxa de mortalidade pesou na escolha







O investimento total é de R$ 100 milhões, sendo mais de R$ 1 milhão para Birigui. O montante é proveniente de multas do Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo). O município foi selecionado pelo programa devido à alta taxa de mortalidade no trânsito. O número de mortes em Birigui aumentou 19% na comparação entre 2015 e 2016. De janeiro a dezembro do ano retrasado, 17 pessoas morreram em acidentes de trânsito no município. Ao longo de todo o ano passado, foram 21.



Na maior parte dos casos, são vítimas de colisões envolvendo carros e motos.





Birigui é um dos 15 municípios paulistas que firmaram convênios com o Estado para a redução de mortes no trânsito. A assinatura dos documentos, que fazem parte do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito - programa do governo estadual que tem como objetivo reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020 - foi feita na última terça-feira (14) pelo prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) e pelo governador estadual Geraldo Alckmin (PSDB), em São Paulo.O investimento total é de R$ 100 milhões, sendo mais de R$ 1 milhão para Birigui. O montante é proveniente de multas do Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo). O município foi selecionado pelo programa devido à alta taxa de mortalidade no trânsito. O número de mortes em Birigui aumentou 19% na comparação entre 2015 e 2016. De janeiro a dezembro do ano retrasado, 17 pessoas morreram em acidentes de trânsito no município. Ao longo de todo o ano passado, foram 21.Na maior parte dos casos, são vítimas de colisões envolvendo carros e motos.



