Porto Real 2: Contemplados assinam contratos de unidades Lázaro Jr. Link



Sábado - 18/03/2017 - 16h37





Comentários via Facebook: Atualização: 16h39 de 18/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 17/03/2017 Os novos mutuários ocuparam boa parte da estrutura esportiva para acertar a documentação Os novos mutuários ocuparam boa parte da estrutura esportiva para acertar a documentação







O clima era de muita expectativa e alguns contemplados até comemoraram quando tiveram o nome chamado no microfone pela secretária municipal de Assistência Social e Participação Cidadã, Maria Cristina Domingues. De acordo com ela, a grande maioria dos contemplados é formada por mulheres, mas há casos de homens que tiveram direito a uma das casas. "São minoria, mas acontece. São os casos de viúvos, por exemplo", explicou.



Cezino, por exemplo, aguardava havia muito tempo pela casa própria. Ele mora sozinho em uma casa de aluguel no bairro São Rafael, pela qual paga R$ 400 por mês. Acompanhado de um neto, ele estava muito feliz por assinar o contrato da casa nova, pela qual pagará R$ 88 por mês.





Aos 75 anos de idade, enfim o aposentado Cezino Pereira dos Santos conseguiu realizar o sonho da casa própria. Ele foi um dos 677 contemplados com uma das casas do residencial Porto Real 2, que participou da cerimônia de assinatura dos contratos na manhã de sexta-feira (17). O evento aconteceu no ginásio municipal Plácido Rocha.O clima era de muita expectativa e alguns contemplados até comemoraram quando tiveram o nome chamado no microfone pela secretária municipal de Assistência Social e Participação Cidadã, Maria Cristina Domingues. De acordo com ela, a grande maioria dos contemplados é formada por mulheres, mas há casos de homens que tiveram direito a uma das casas. "São minoria, mas acontece. São os casos de viúvos, por exemplo", explicou.Cezino, por exemplo, aguardava havia muito tempo pela casa própria. Ele mora sozinho em uma casa de aluguel no bairro São Rafael, pela qual paga R$ 400 por mês. Acompanhado de um neto, ele estava muito feliz por assinar o contrato da casa nova, pela qual pagará R$ 88 por mês.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão