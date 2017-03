Campanha em Coroados recolhe remédios vencidos Monique Bueno Link



Sábado - 18/03/2017 - 16h32





Comentários via Facebook: Atualização: 16h34 de 18/03/2017

Divulgação Ação é feita todos os meses no município, sempre com temas diferentes de conscientização Ação é feita todos os meses no município, sempre com temas diferentes de conscientização







A agente comunitária de saúde, Tânia Cristina Sabion Miranda, explica que a ação é feita todos os meses no município, sempre com temas diferentes de conscientização. "Nos meses pares, abordamos a dengue e nos meses ímpares, escolhemos alguns temas. Em março, foi a vez dos medicamentos vencidos porque notamos que algumas pessoas chegam a fazer uso mesmo depois que venceu e é perigoso", disse Tânia, ao lembrar que o recolhimento é feito pelos 11 integrantes das duas equipes da ESF.



Caso não dê para recolher os medicamentos nas visitas domiciliares, profissionais orientam os moradores a levá-los até a farmácia do Centro de Saúde. "Quando ainda estão dentro do prazo, eles são repassados pela farmacêutica a outros pacientes que precisam. Os que já venceram serão entregues a uma empresa terceirizada e responsável pelo descarte correto. Não pode jogar o remédio vencido no lixo comum”, alertou a agente. Do dia 1º de março até ontem, foram recolhidas aproximadamente 200 caixas de medicamentos.





A Secretaria de Saúde de Coroados (a 28 km de Araçatuba), por meio do programa ESF (Estratégia Saúde da Família), promove neste mês campanha focada no recolhimento de remédios vencidos. O objetivo é evitar o consumo, principalmente por idosos, que são os que mais se confundem com nomes e dosagens dos medicamentos, segundo profissionais.A agente comunitária de saúde, Tânia Cristina Sabion Miranda, explica que a ação é feita todos os meses no município, sempre com temas diferentes de conscientização. "Nos meses pares, abordamos a dengue e nos meses ímpares, escolhemos alguns temas. Em março, foi a vez dos medicamentos vencidos porque notamos que algumas pessoas chegam a fazer uso mesmo depois que venceu e é perigoso", disse Tânia, ao lembrar que o recolhimento é feito pelos 11 integrantes das duas equipes da ESF.Caso não dê para recolher os medicamentos nas visitas domiciliares, profissionais orientam os moradores a levá-los até a farmácia do Centro de Saúde. "Quando ainda estão dentro do prazo, eles são repassados pela farmacêutica a outros pacientes que precisam. Os que já venceram serão entregues a uma empresa terceirizada e responsável pelo descarte correto. Não pode jogar o remédio vencido no lixo comum”, alertou a agente. Do dia 1º de março até ontem, foram recolhidas aproximadamente 200 caixas de medicamentos.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão