Curso de medicina em Penápolis vai custar R$ 6,5 mil Ivan Ambrósio Link



Sábado - 18/03/2017 - 16h23





Comentários via Facebook: Atualização: 16h25 de 18/03/2017

Ivan Ambrósio/Folha da Região - 17/03//2017 Bastos (ao centro) atendeu jornalistas na própria fundação; à direita, o prefeito Rubinho Bertolini Bastos (ao centro) atendeu jornalistas na própria fundação; à direita, o prefeito Rubinho Bertolini







O curso terá 66 vagas e a mensalidade está estimada em R$ 6,5 mil. Inicialmente, a Funepe não direcionará parte das vagas a programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A mensalidade é mais alta do que a divulgado, em 2015, pelo Unisalesiano (Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium) de Araçatuba, que venceu a disputa para administrar a faculdade de medicina na cidade e informou que o valor seria de R$ 5.950.



O diretor da Fafipe (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis), que é mantida pela Funepe, Wanderli Aparecido Bastos, disse que já possui investidores interessados para a construção do campus, estimado em R$ 30 milhões. Ele não disse nomes, mas adiantou que, inicialmente, são três interessados.





Dois dias após anunciar a aprovação, pelo Conselho Estadual de Educação, do projeto pedagógico de seu curso de medicina, a diretoria da Funepe (Fundação Educacional de Penápolis) informou, em entrevista coletiva na sexta-feira (17) de manhã, que pretende construir o campus ainda este ano e fazer o primeiro vestibular em 2018.O curso terá 66 vagas e a mensalidade está estimada em R$ 6,5 mil. Inicialmente, a Funepe não direcionará parte das vagas a programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A mensalidade é mais alta do que a divulgado, em 2015, pelo Unisalesiano (Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium) de Araçatuba, que venceu a disputa para administrar a faculdade de medicina na cidade e informou que o valor seria de R$ 5.950.O diretor da Fafipe (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis), que é mantida pela Funepe, Wanderli Aparecido Bastos, disse que já possui investidores interessados para a construção do campus, estimado em R$ 30 milhões. Ele não disse nomes, mas adiantou que, inicialmente, são três interessados.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão