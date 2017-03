Hart falha e Inter de Milão busca empate com o Torino no Italiano Agência Estado Link



Dispensado pelo Manchester City ao fim da temporada passada, o goleiro Joe Hart ainda sofre para se adaptar ao futebol italiano. Neste sábado, o jogador voltou a falhar numa partida do Torino e seus dois erros cruciais custaram a vitória do time de Turim sobre a Inter de Milão, que buscou o empate por 2 a 2, fora de casa.



O primeiro vacilo do goleiro aconteceu aos 27 minutos, quando Geoffrey Kondogbia fez jogada individual pela direita e bateu sem muita força. Hart se complicou para fazer a defesa e viu a bola passar ao lado de sua perna, entrando lentamente no gol.



O Torino, contudo, empatou seis minutos depois. Após cobrança de escanteio na área, Daniele Baselli desviou de cabeça e deixou tudo igual no placar. Na segunda etapa, o time da casa até buscou a virada, com belo chute de Afriyie Acquah, da entrada da área, aos 14 minutos.



Mas Hart voltaria a falhar apenas três minutos depois. Em levantamento na área, o goleiro saiu mal do gol e não encontrou a bola. Antonio Candreva aproveitou o gol aberto e encheu o pé na pequena área para estufar as redes e decretar o empate.



Com a igualdade, a Inter perdeu a chance de superar, ainda que provisoriamente, a Lazio na tabela. O time de Milão soma 55 pontos e ocupa o quinto lugar, logo atrás da equipe de Roma, com 56. O Torino, por sua vez, está na décima posição, com 40 pontos.







