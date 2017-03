Vereadores vão investigar compra de salgadinhos Ivan Ambrósio Link



Inicialmente, o requerimento pedia apenas para investigar procedimentos licitatórios relacionados à contratação e pagamentos de salgados. Mas teve um acréscimo e investigará também festas e eventos organizados pelo órgão. A aprovação foi por unanimidade.



COMPOSIÇÃO

Após a instalação, a comissão teve a seguinte composição: Júlio Caetano (PSD), presidente; Adalgiso do Nascimento, o Ziza (PMDB), relator; Carlos Alberto da Silva (PPS), vice-presidente; e Reginaldo Sacomani (DEM) e Francisco José Mendes, o Tiquinho (PSDB), como membros.



Procurado pela Folha da Região, Tiradentes disse estar tranquilo com relação ao que for apurado durante o processo de investigação. "Fizemos dentro da legalidade e não tem nada de errado, pois foi tudo bem feitinho", explicou.





