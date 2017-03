'O juiz não é adversário do réu', diz magistrado que atuou na Lava Jato Ronaldo Ruiz Galdino Link



Roni Willer/Colaboração - 17/03/2017 Azevedo, que deu palestra em Andradina, atuou na operação Custo Brasil e na AGU, na Capital Azevedo, que deu palestra em Andradina, atuou na operação Custo Brasil e na AGU, na Capital







Azevedo assumiu a Vara Federal de Andradina em dezembro do ano passado, após atuar por seis anos como procurador federal na AGU (Advocacia-Geral da União) e um dos juízes da 6ª Vara Criminal Federal, de São Paulo, que são especializados em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. O magistrado era responsável pela Operação Custo Brasil na capital paulista, um dos desdobramentos da Lava Jato.



O tema da palestra foi "Lavagem de dinheiro e delação premiada", promovida pela Acrimesp (Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo). Azevedo falou durante duas horas para cerca de 400 pessoas que compareceram ao evento. Segundo ele, o papel do juiz é aplicar a lei e não "combater o crime" como pensam muitas pessoas. "O juiz aplica a lei. Quem combate o crime é quem se coloca como adversário do criminoso. O juiz não é adversário do réu que está sendo julgado. (...) Se o juiz for inimigo do réu, ele é suspeito", disse o magistrado. (Colaborou Roni Willer)





