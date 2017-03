Facebook é multado em R$ 2 mil após representação de Batata Ronaldo Ruiz Galdino Link



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) negou recurso do Facebook e manteve multa de R$ 2 mil aplicada à rede social por não ter retirado, dentro do prazo, publicação considerada inverídica contra o vereador Gilberto Mantovani, o Batata (PR), no ano passado. Na época, o parlamentar disputava a reeleição.A Folha da Região apurou que as postagens feitas em um perfil do Facebook diziam que Batata teria ajudado a "vender" o Daea (Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba). No entanto, na ocasião em que a Câmara de Araçatuba aprovou a concessão dos serviços de água e esgoto, em 2011, ele não ocupava cadeira na Câmara.A reportagem não conseguiu localizar a defesa do Facebook para comentar o assunto.



