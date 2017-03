Luís Fernando de Arruda Ramos: Crise, sustentabilidade e cidade Luís Fernando de Arruda Ramos Link



Desemprego, caos na política, na segurança, nos presídios, corrupção, população cobrando qualidade na saúde, educação, transporte... A vida dos brasileiros tem sido de batalha e reinvenção constante para sobreviver diante da crise, algo que, de forma até irônica, já estamos acostumados. Agora, reflita se, ultimamente, você conversou, ouviu, leu, pensou ou postou sobre algum assunto além desses. É bastante provável que lidemos todos os dias com eles, várias vezes, até.



Sei que diante de tantos agravos fica difícil fazer uma pausa para reflexão, ainda mais se você for um dos cerca de 13 milhões de brasileiros desempregados, mas há um tema importante e fundamental para esse tempo de crise que deveria estar mais presente. Falo da sustentabilidade.



Deveria estar mais presente por questão de humanidade, pois a desenfreada urbanização expõe seres humanos a situações de extrema vulnerabilidade social pelas cidades brasileiras, que hoje abrigam 85% da população. Frente à escassez de recursos financeiros, o serviço público tende a piorar e obras que precisam de muito investimento, como as de saneamento básico, destinação correta de resíduos sólidos e intervenções em áreas de risco estão paradas por todo o Brasil. Tempos de crise abalam a qualidade de vida e os mais punidos são os pobres.



É urgente e propício que a sustentabilidade seja um dos eixos da transformação nacional que tanto queremos. Uma vez que a população tem se colocado mais presente e vigilante com relação às pautas nacionais, inclusive com bastante indignação, inserir a sustentabilidade nessa lista de cobranças pode garantir um futuro para nossos sonhos.



Só haverá qualidade de vida para toda a população quando nossas cidades forem sustentáveis, ou seja, se planejamento e gestão priorizarem um melhor ordenamento do ambiente urbano. Isso não significa apenas economizar água e plantar árvores, foco de grande parte das ações que vemos ao nosso redor. Uma cidade sustentável zela pelos recursos naturais, mas engloba isso em ações de larga escala que envolvem planejamento e urbanismo sustentáveis, garantindo melhor mobilidade urbana, correta destinação dos resíduos sólidos, eficiência nos serviços públicos, qualidade do ar, da água, tratamento de esgoto, áreas verdes preservadas...



Parece o sonho que as multidões cobram nas ruas? De certa forma, apenas, pois as reivindicações são tantas que parecem desconectadas umas das outras. Mas, quando a população entender que a sustentabilidade passa por todos esses pontos críticos, que ela pode transformar até a forma de governar e ser uma peça fundamental para conquistar direitos e qualidade de vida, cobrará com mais intensidade por mudanças sustentáveis.



Como muitos têm dito, crise é oportunidade. Nesse caso, de exercermos nossa cidadania e, além de exigir justiça e ética nos governos, cobrar por cidades sustentáveis. Só assim, e com muito planejamento, dedicação e civismo de todos, conseguiremos aproveitar o momento para construir um futuro melhor. O importante é não deixar o bonde da história passar outra vez.





