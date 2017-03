Aos 89 anos, Cid Moreira tem canal no YouTube Agência Estado Link



Sábado - 18/03/2017 - 15h55





Comentários via Facebook: Atualização: 16h08 de 18/03/2017



O jornalista Cid Moreira, aos 89 anos de idade, mostra que acompanha os tempos modernos. O apresentador e locutor mantém desde o fim de 2016 um canal no YouTube: o Canal da Bíblia.



Apesar de bastante inserido nos tempos modernos, não dá para exigir que o jornalista esteja 100% por dentro da linguagem da internet.



Dá para ter uma ideia do tom mais sóbrio e 'sereno' dos vídeos pela apresentação do canal. "Estou aqui para apresentar o Canal da Bíblia no Youtube - ambiente totalmente grátis - onde além de ouvir e ler a Bíblia na íntegra, de Gênesis a Apocalipse, você poderá também assistir a vídeos produzidos para cada um dos livros que compõem a Bíblia, de modo a permitir que você compreenda o Livro Sagrado", diz Moreira no conhecido tom de voz.







