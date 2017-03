Valdir Bigode comemora chance como treinador e divulga relacionados do Vasco Agência Estado Link



Valdir Bigode terá a primeira oportunidade de comandar o Vasco como treinador no clássico contra o Botafogo, neste domingo, às 18h30, no estádio do Engenhão, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.



Ídolo do time nos tempos de jogador, Valdir vinha trabalhando como auxiliar técnico de Cristóvão Borges, demitido na última sexta-feira após a eliminação do time na Copa do Brasil com a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na quinta à noite, em Salvador. O ex-jogador vascaíno atuará como interino enquanto a diretoria não confirma o substituto.



Apesar de não saber por quantos jogos estará no comando da equipe, Valdir viu a primeira chance na nova carreira como um presente de aniversário - na última quarta-feira, ele completou 45 anos.



"Não tenho palavras para descrever esse momento. Foi realmente um presente. É gratificante chegar onde se almeja, nem que seja por um momento. Comecei no Vasco ainda criança e hoje estou tendo a chance de voltar ao topo da montanha, dessa vez como treinador. Não poderia ter um aniversário tão positivo. Que seja a primeira de muitas oportunidades", declarou Valdir ao site oficial do Vasco.



Para o clássico, a principal baixa é a ausência do zagueiro Rodrigo, que sofreu lesão muscular. Outro que continuará de fora é o meia Wagner, que ainda não se recuperou de um problema no tornozelo - o jogador já havia desfalcado no time na eliminação diante do Vitória, na última quinta-feira pela Copa do Brasil.



A boa notícia é que o Vasco tentará manter a invencibilidade sobre o rival. Desde 2013, que não perde para o Botafogo. Uma vitória, no entanto, serviria também para amenizar o péssimo momento do clube, que vem de eliminação na Copa do Brasil, queda nas semifinais da Taça Guanabara e um empate por 2 a 2 com o Macaé na estreia da Taça Rio.



"Na época que jogava, fui muito feliz, tive algumas vitórias boas e fiz gols. É claro que esse momento é completamente diferente, estarei do lado de fora, mas estou confiante. Trabalhamos muito nesse pouco tempo que tivemos. Passei algumas coisas para os jogadores, mas ainda tenho outros detalhes para passar. Farei no momento certo, até para não congestionar o nosso propósito. Que no final dê tudo certo. Não se pode desperdiçar uma oportunidade como essa. Quem joga no Vasco tem que dar além do máximo. É isso que vou procurar passar para os nossos jogadores", concluiu Valdir.



Confira os relacionados do Vasco para o clássico:



Goleiros: Jordi e Martin Silva.

Laterais: Gilberto, Henrique e Yago Pikachu.

Zagueiros: Jomar e Rafael Marques.

Volantes: Douglas, Evander, Jean e Julio dos Santos.

Meias: Andrezinho, Escudero e Nenê.

Atacantes: Ederson, Luis Fabiano, Muriqui e Thalles.







