Com dores, Murray desiste de disputar Masters de Miami Agência Estado Link



Sábado - 18/03/2017 - 15h40





Comentários via Facebook:





Atual número 1 do mundo, o tenista escocês Andy Murray anunciou neste sábado que não disputará o Masters 1000 de Miami, na próxima semana. O líder do ranking alegou dores no cotovelo direito para ficar de fora do torneio disputado nos Estados Unidos, com início marcado para quarta-feira.



"Infelizmente, por causa da lesão no meu cotovelo direito, não poderei competir em Miami neste ano", afirmou Murray, dono de dois títulos na quadra dura da cidade norte-americana. "Gostaria de pedir desculpas aos fãs porque este é um dos meus torneios preferidos. Agora vou focar no giro de saibro."



Murray não deu detalhes sobre o seu problema físico. Com duas finais e um título neste ano, o britânico vem de queda precoce no Masters de Indian Wells, que termina neste domingo. Ele caiu diante do canadense Vasek Pospisil, apenas o 129º do mundo, logo em sua estreia.



O escocês não confirmou em qual torneio retornará às quadras. Mas deve jogar o Masters 1000 de Montecarlo, que será disputado na metade de abril.



Murray pode não ser a única baixa de peso para Miami. O sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, revelou dores também no cotovelo direito e virou dúvida para a competição. Ele teria até deixado os Estados Unidos para consultar um médico em Mônaco, onde reside.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão