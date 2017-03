Cantor de moda de viola sofre acidente e é preso por embriaguez RONI WILLER - ESPECIAL PARA A FOLHA DA REGIÃO Link



Sábado - 18/03/2017 - 12h21





Comentários via Facebook: Atualização: 12h31 de 18/03/2017

Roni Willer/Colaboração Não houve feridos no acidente Não houve feridos no acidente



Um cantor de moda de viola, de 29 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na manhã deste sábado (18), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Castilho.



Segundo a Polícia Rodoviária, ele colidiu um Chevrolet GM Corsa contra canaleta. Chovia no momento do acidente.



Ao ser submetido ao teste do bafômetro, constatou-se 0,90 mgl de dosagem alcoólica. Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada, porém o cantor não pagou e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto.



O acidente aconteceu no retorno de acesso a Castilho, no quilômetro 653, quando o cantor voltava de Andradina, após se apresentar em um show de uma faculdade da cidade. Outras duas pessoas estavam com ele no carro.



Um dos passageiros contou que o cantor seguia numa velocidade normal quando, ao chegar ao quilômetro citado, errou a entrada.



“Ele acessou a canaleta de pluviação e só percebeu o erro quando o carro ficou atolado no concreto”, contou. Apesar do susto ninguém ficou ferido. O acusado foi multado no artigo 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que diz que o valor da multa é de R$ 2.950,00 se a pessoa dirigir sob influência de álcool. O condutor teve habilitação apreendida. Colaborou Roni Willer.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão