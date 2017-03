Aposentado tem casa furtada e é preso com armas e munições Link



Um aposentado de 58 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, dia 17, por posse irregular de arma de foto de uso permitido. A Polícia Militar conseguiu descobrir as armas e munições após o imóvel do aposentado, localizado no bairro Vila Industrial, ter sido furtado.



Enquanto o aposentado esteve no plantão policial para registrar boletim de ocorrência sobre o furto, a esposa atendeu aos policiais militares que foram até a residência do casal também registrar o crime, informados via Copom. Constataram que o interior da casa estava todo revirado. Os PMs perguntaram à mulher se o marido possuía arma de fogo e ela respondeu que era colecionador.



As armas foram localizadas num fundo falsa da gaveta do guarda roupa do quarto do casal. Foram encontradas duas garruchas de dois canos, sem munição, uma calibre 22 da marca Rossi, e a outra calibre 320, da Castelo. Além de um coldre; seis munições calibre 22 intactas; um cartucho calibre 28 deflagrado; 12 munições de calibre 28 intactas e 25 munições calibre 24, intactas.



Enquanto policiais apreendiam os objetivos para verificação de procedência, o aposentado chegou ao imóvel, confirmando ser o proprietário de tudo e que tinha registro de colecionador. Contudo, não exibiu a documentação de regulamentação das duas garruchas ou das munições.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo conduzido ao plantão policial. O aposentado foi autuado pelo artigo 12 da lei 10.826/03 - "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". Nesse caso, a pena é detenção de um a três anos, além de multa.



Foi arbitrada fiança criminal no valor de R$ 940, pago pelo autuado, sendo o mesmo colocado em liberdade. No boletim de ocorrência não consta detalhes sobre o furto no imóvel.







