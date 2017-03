Carroceiro é preso por tráfico no Águas Claras Monique Bueno Link



Sábado - 18/03/2017 - 11h36





Comentários via Facebook:



Um carroceiro de 19 anos, morador do bairro Águas Claras, em Araçatuba, foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (18). O flagrante ocorreu na rua José Maurício de Souza, no mesmo bairro em que mora.



Ao ver a viatura da Polícia Militar, o jovem arremessou um saco plástico preto ao chão e correu, entrou numa casa sem muro, pulou para a casa dos fundos, mas não conseguiu fugir, sendo abordado pelos policiais.



Com ele foram encontradas 28 pedras de crack dentro de um saco azul, que estava em sua bermuda, além de R$ 70 em dinheiro. No saco preto havia 30 microtubos de cocaína. Ele contou aos policiais que era usuário de droga. No entanto, recebeu voz de prisão em flagrante que foi ratificada pelo delegado no plantão policial.



O carroceiro foi conduzido à cadeia de Penápolis. Análise feita pelo Instituto de Criminalística mostrou que as 28 porções de crack totalizaram 13,43 gramas e de cocaína foram 22,57 gramas.









Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão