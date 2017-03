Motorista bêbado bate em veículo e é preso Araçatuba Link



Um motorista de 64 anos, de Araçatuba, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na noite desta sexta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, ele cometeu outro crime, além da embriaguez, que foi fuga de local de acidente. Em virtude disso, pelos dois crimes terem ultrapassado quatro anos de pena privativa de liberdade, não foi arbitrada fiança criminal.



Por volta das 22h15 de sexta-feira, os policiais militares Saimon Rogério de Carvalho Gomes e Deivid Tabata Vieira Alves foram avisados pelo Copom de que havia um caminhão de cor branca trafegando em zigue-zague pela rua Silva Grota, no bairro Aviação, sentido bairro Monte Rei, em Araçatuba. Ao se deslocarem até o local, eles foram novamente informados pelo Copom de que o veículo havia se chocado contra a traseira de um outro carro que estava parado no semáforo, na avenida Artur Ferreira da Costa, próximo ao numeral 555.



A PM encontrou o caminhão estacionado na avenida com pneu dianteiro esquerdo furado e sinais de colisão no parachoque dianteiro. No local, constataram que o condutor estava "totalmente" embriagado, sem coordenação motora, com andar cambaleante, olhos vermelhos, voz pastosa, hálito etílico e diz que não se lembrava de ter dirigido o caminhão. Ele informou que estava em um churrasco em Birigui e que havia ingerido uma cerveja.



Consta no boletim de ocorrência que o motorista é devidamente habilitado na categoria D, com vencimento no ano de 2021. No entanto, não portava documentação pessoal e do veículo no momento da abordagem. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. O caminhão foi apreendido administrativamente.



Já a condutora do veículo em que o caminhão se chocou, um Logan, disse ter tido lesão leve nas costas. A técnica de enfermagem, de 49 anos, foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. Não consta no boletim se o condutor foi encaminhado à cadeia de Penápolis.







