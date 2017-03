Imagens flagram agressão de policiais a jovem na zona sul de SP Agência Estado Link



Sábado - 18/03/2017 - 10h50





Comentários via Facebook:





Imagens de uma câmera de segurança mostram um adolescente de 16 anos dominado, parado de costas para um muro e com as mãos para trás, ser agredido por ao menos dois agentes da Polícia Militar durante uma abordagem no Parque Santo Antônio, zona sul da capital, na terça-feira. Os agressores quebraram o nariz da vítima. O jornal O Estado de S. Paulo teve acesso ao vídeo.



No total, quatro PMs, em duas viaturas, aparecem nas imagens da agressão. A família do adolescente registrou boletim de ocorrência na quinta-feira em uma delegacia da região. A Corregedoria da PM foi avisada e investiga o caso.



A agressão aconteceu na porta da casa onde o rapaz mora, por volta da 1h30 da madrugada. Sozinho, de bermuda e cercado pelos policiais, o rapaz não tenta reagir à ação dos PMs, mas, mesmo assim, é espancado. Ao todo, ele recebeu nove socos e um chute em menos de dois minutos. Após os primeiros ataques, o rapaz tenta sair do cerco dos PMs, mas é levado de volta contra a parede e espancado.



Depois da sequência de agressões, o rapaz foi liberado para ir embora. Ele teve de ser levado para um hospital e passou por uma cirurgia no nariz. O adolescente e os familiares prestaram depoimento na delegacia e também para a Corregedoria. O vídeo foi apreendido. A investigação pretende não apenas identificar os policiais, mas saber o motivo das agressões.



A Secretaria da Segurança informou, por meio de nota, "que a família do jovem procurou o 37.º DP (Campo Limpo) e registrou um boletim de lesão corporal". "O caso foi encaminhado ao 92.º DP, área dos fatos. As imagens da câmera de monitoramento estão sendo analisadas. Foi solicitado exame de corpo de delito. A Polícia Militar está apurando os fatos e a Corregedoria acompanha." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão