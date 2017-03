Arlindo Cruz passa mal e é internado às pressas no Rio de Janeiro Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 21h10





Comentários via Facebook:





O cantor e compositor Arlindo Cruz passou mal em São Paulo e foi internado na tarde desta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde e para qual unidade hospitalar o músico foi encaminhado. A informação foi confirmada à reportagem pela Célula Produtora, empresa que gerencia o artista.



Arlindo Cruz tinha uma apresentação marcada para a noite desta sexta-feira, no Armazém 18, em Osasco. No show, intitulado Dois Arlindos, o músico subiria ao palco ao lado do filho, Arlindo Neto.



A última apresentação do sambista foi realizada em Pernambuco foi no ano passado, durante o Samba Recife, no Centro de Convenções, em Olinda. Na ocasião, ele também apresentou a turnê Dois Arlindos. Na época, o cantor estava de cadeira de rodas após ter realizado uma cirurgia no joelho.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão