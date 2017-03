COI confirma intenção de escolha simultânea das sedes dos Jogos de 2024 e 2028 Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 21h00





O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta sexta-feira a intenção de votar simultaneamente as sedes dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, algo que seria inédito até então. A escolha dos locais que receberiam as duas competições diferentes seria, assim, realizada no mesmo processo, em 13 de setembro, em Lima, no Peru.



A hipótese já vinha sendo especulada. E a confirmação veio nesta sexta-feira, durante encontro do COI em Pyeongchang, na Coreia do Sul, local onde serão realizados os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.



Essa seria uma maneira do comitê estabelecer, sem ordem definida, Los Angeles e Paris como sedes da Olimpíada. As cidades são as únicas finalistas para 2024, após a desistência de Budapeste. Assim, de maneira velada, o COI também garantiria uma delas para 2028.



"Todas as opções estão na mesa, e elas incluem a candidatura e a votação conjunta de 2024 e 2028", informou Thomas Bach, presidente do COI. "Temos dois excelentes candidatos de dois países tradicionais em Jogos Olímpicos. Essa é uma posição confortável de se estar."



A sugestão está sendo avaliada por quatro vice-presidentes do COI - John Coates, da Austrália, Yu Zaiqing, da China, Juan Antonio Samaranch Jr., da Espanha, e Ugur Erdener, da Turquia - e o relatório final será apresentado em julho, em Lausanne, na Suíça, durante nova reunião da entidade.



"Nós estamos agora em uma situação confortável e um trabalho em grupo investigará como é a melhor maneira de explorar essa situação positiva. Não podemos perder a oportunidade de explorar essa oportunidade", acrescentou Bach. "Você sempre tem espaço para novas interpretações quando é tempo de mudanças."







