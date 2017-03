Japão pressiona G-20 para que se posicione contra volatilidade cambial Agência Estado Link



O Japão pressionou nesta sexta-feira as maiores economias do mundo a desaprovar a volatilidade cambial, em busca de margem para agir no mercado cambial se o iene se valorizar fortemente.



O ministro das Finanças japonês, Taro Aso, afirmou na entrevista coletiva que é preciso garantir a estabilidade no mercado de câmbio, por isso disse que era importante reafirmar o compromisso anterior contra a volatilidade cambial. Aso também disse que o compromisso ao qual ele se referia incluída a denúncia regular do grupo do excesso de volatilidade e dos movimentos desordenados no câmbio.



O ambiente na sala de reuniões durante a fala de Aso sugere que outros países eram simpáticos às declarações, embora não tenha havido uma discussão sobre a questão do câmbio, disse um graduado funcionário do Ministério das Finanças japonês. A fonte acrescentou que durante o debate nenhum país trocou acusações de guerra cambial para obter vantagem no comércio. Fonte: Dow Jones Newswires.







