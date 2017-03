Juízes dos EUA são transferidos para atuar em centros de detenção na fronteira Agência Estado Link



O Departamento de Justiça informou nesta sexta-feira que transferirá temporariamente juízes do setor de imigração para seis centros de detenção perto da fronteira com o México, em uma tentativa de fazer valer as diretrizes de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O Escritório Executivo para a Revisão da Imigração do Departamento de Justiça afirmou que as transferências para quatro localidades no Texas, uma na Louisiana e uma no Novo México ocorrerão nesta segunda-feira. Anteriormente, juízes foram transferidos para dois centros de detenção de imigrantes na Califórnia.



O decreto sobre medidas fronteiriças e de imigração firmado por Trump em janeiro estabelece que deve haver juízes imediatamente nos centros de detenção de imigrantes. Muitos magistrados trabalham em tribunais onde os imigrantes são colocados em liberdade antes que seus casos sejam analisados.



O decreto prevê ainda a construção de um muro ao longo de 3.128 quilômetros na fronteira com o México e mais 5 mil agentes na Patrulha Fronteiriça e 10 mil no Serviço de Controle de Imigração e Aduanas. Fonte: Associated Press.







