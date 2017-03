Joice Hasselmann visita sede da Folha da Região antes de palestra Márcio Bracioli Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 20h13





Dayse Maria/Folha da Região - 13/03/2017 A jornalista Joice Hasselmann durante gravação do programa Araçatuba S.A., na TV Araçatuba A jornalista Joice Hasselmann durante gravação do programa Araçatuba S.A., na TV Araçatuba



Uma das maiores influenciadoras da internet brasileira, especialista em política, ex-apresentadora da TV Veja e atualmente dona de um canal no Youtube com quase meio milhão de inscritos, a jornalista Joice Hasselmann esteve na sede da Folha da Região na noite desta sexta-feira (17).



Ela veio gravar uma edição do Araçatuba S.A., exibido pela TV Araçatuba. Joice fará palestra neste sábado (18) sobre “As ideias liberais e o novo Brasil pós-impeachment”. O evento acontecerá no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba, das 11h às 15h, e faz parte do evento “Feijoada e Palestra”, promovido pelo Ilan (Instituto Liberal da Alta Noroeste), que já trouxe o jornalista José Nêumanne Pinto, no ano passado.



Segundo Joice, sua palestra vai mostrar o que a corrupção causou ao País e qual o caminho para o Brasil sair do “atoleiro”, além de trazer algumas informações dos bastidores políticos para os empresários da região.





