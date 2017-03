Estado vai repassar R$ 15 milhões para municípios Amanda Lino Link



Na ocasião, foram apresentadas quais ações devem ser realizadas pelas administrações municipais em busca das certificações no programa. Representantes de 92 cidades da região foram convocados para o evento. “A decisão do governador Geraldo Alckmin (PSDB) neste sentido é aumentar de um R$ 1,5 milhão para R$ 15 milhões este ano os valores que vão ser repassados para as prefeituras para a compra de equipamentos e máquinas que ajudem na área ambiental”, informou Salles.



Apesar do aumento, o governador frisou que os recursos serão provenientes do tesouro estadual e repassados aos municípios desde que alinhados ao programa, que exige dedicação e boa nota das cidades para obtenção dos repasses.





