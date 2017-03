Justiça manda prender acusado de estupro Lázaro Jr. Link



O processo tramitou na 2ª Vara do Fórum de Penápolis e o réu foi condenado a seis anos, dois meses e 20 dias de prisão, pela prática, por duas vezes, do crime de estupro de vulnerável.

Na sentença em primeira instância, ficou determinado o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado, mas ele recorreu.



Em fevereiro de 2016, o então ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no início deste ano, julgou habeas corpus apresentado pela defesa do réu, mantendo a condenação. Houve novo recurso ao TJ-SP, que negou o pedido e determinou a execução da sentença e expedição do mandado de prisão. Ainda cabe recurso especial ou extraordinário.



JUSTIÇA

Segundo o advogado Joel de Almeida, que representou a família da vítima, o réu continuava morando em Braúna e já foi preso. Para ele, a decisão faz justiça e por isso, não pretende recorrer. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do condenado. Justiça manda prender acusado de estupro.





