Viaturas entregues em dezembro estão paradas por falta de revisão Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 19h16





Alexandre Souza/Folha da Região - 16/03/2017 Com as viaturas inoperantes, os guardas se revezam utilizando os três veículos já existentes Com as viaturas inoperantes, os guardas se revezam utilizando os três veículos já existentes







A reportagem passou na quinta-feira (16), por volta das 11h, na frente da corporação, e notou que dois dos veículos estavam em uma garagem, ocupada por outros automóveis, enquanto outra fica debaixo de uma lona azul. Com as viaturas inoperantes, os guardas se revezam utilizando os três veículos GM Prisma, um VW Gol e uma picape, além de cinco motos, para o patrulhamento geral e escolar.



As novas viaturas estão adaptadas com o compartimento de cela e aparelhadas com rádio e highlight (equipamento que emite sinais luminosos), além de ter adesivagem de identificação. Elas foram adquiridas em um 'pacotão' pelo Executivo com recursos próprios, onde foram entregues outros 15 veículos, sendo sete micro-ônibus, três automóveis Gol, três carros Chery Celer e duas vans. Na época, a Prefeitura informou que o investimento foi de R$ 2,2 milhões. Na solenidade, o petista chegou a dirigir uma das viaturas e uma van e dar 'carona' a três secretários.



PROCESSO

Questionada, a Secretaria Municipal de Segurança informou que os veículos aguardam término de empenho para efetivação das revisões obrigatórias de 5 mil quilômetros e como foram adquiridos pela Secretaria de Educação, pois são utilizadas na ronda escolar, toda a documentação relativa ao processo é providenciado pela pasta.





