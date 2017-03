As principais tendências da São Paulo Fashion Week Agência Estado Link



Foram cinco dias e trinta e seis desfiles de diferentes marcas e estilos. O balanço final da São Paulo Fashion Week aponta as principais tendências e peças-chave que prometem emplacar já.



Hoodie

O bom e velho canguru, com bolsos fontais e capuz, símbolo do streewear, continua firme e forte. Agora aparece ao lado de peças delicadas.



Jaquetas perfecto

Vem moda, sai moda, e aqui está uma peça que sempre consegue modernizar o visual. A modelagem oversized traz ainda mais irreverência



Macacão

A praticidade de uma única peça: vestiu, saiu! Desta vez ganha as ruas ao lado de botas marcantes



Assimétricos

Irreverência sensual no jogo de movimento de saias e vestidos. Casacos e tops espaçosos fazem boa parceria com eles e criam uma silhueta contemporânea



Lamê

O brilho coruscante da era disco reascende de looks comportados à moda praia, com direito a maiôs e biquínis asa delta



Moletom

O ícone do esporte atravessa fonteiras e mistura-se com outros estilos. Nesta temporada, ganha camadas e camadas de babados



Coturnos

Hello punks! A bota pesada e transgressora, faz um contraponto com roupas transparentes e meias-calças delicadas



Camiseta com mensagens

Engajadas, elas transmitem mensagens da geração now. E emprestam modernidade à produções básicas



Parka

Herança do sportswear, o casaco da vez tem o poder de atualizar a alfaiataria assim como vestidos elegantes



Babado

Sem dúvida, é o plus do momento. Romântico e feminino, em sintonia com o momento, aparece agora mais empoderado e mais hardcore







