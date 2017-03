'Negócio da China' é o tema do deputado federal Fausto Pinato Fausto Pinato Link



Fausto Pinato, deputado federal pelo PP, é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e escreve este artigo de Dongguan (China) para a Folha da Região



A imprensa brasileira repercutiu nos últimos meses uma série de ascensões econômicas da China, país que é, não por menos, a segunda maior economia do mundo e que assume, porém, nos dias de hoje, o desafio substancial de saber controlar o próprio crescimento.



A convite da Associação Chinesa do Brasil, integro missão à China, numa jornada entre reuniões, feiras e encontros com empresários e investidores. Daqui, pretendo absorver as principais experiências na área da indústria, eixo que cresce e move a economia nas regiões do sul e sudeste da China.



O recado que pude absorver, até agora, é que muito além de ser uma economia global e ter uma cultura singular, os chineses estão investindo pesado na indústria. Em Dongguan, as fábricas de calçados de médio e pequeno porte são um exemplo claro de como a China se tornou uma potência. Vem da China o exemplo de economizar dinheiro e tempo.



Em Dongguan, são mais de dois mil brasileiros. As primeiras famílias chegaram há mais de 20 anos, seduzidos por novas oportunidades de trabalho. No Brasil, nessa época, a indústria calçadista sofria uma queda exponencial, e houve um processo de migração dos brasileiros que já trabalhavam nesta área. A cidade abriga hoje a maior comunidade de brasileiros do País.



Em face do controle severo de natalidade adotado pela China desde a década de 1970, há no país uma legião de 100 milhões de filhos únicos, sobre os quais recaem, no ponto de vista pedagógico, as expectativas dos pais e dos avós. Isso torna, talvez, os chineses mais obstinados, intransigentes e tolerantes ao sacrifício.



Se há algo a aprender com a China é que a inovação ainda é o melhor caminho para a prospecção de riqueza e que o crescimento econômico depende ainda do respeito à coletividade. Foi isso que permitiu à China superar o desalento da fome em menos de meio século.



Parceira estratégica, a China tem muito a ensinar ao Brasil, e vice-versa, sobretudo na área de infraestrutura de transporte. A dinamização dos nossos portos, por exemplo. Desde 2015 para cá, uma série de acordos comtemplam cooperações entre os dois países, nas áreas de infraestrutura, transportes, ciência e tecnologia, agricultura e mineração, mas o diálogo para que as cooperações sejam, de fato, mútuas ainda é recente.



Ao longo de sua história, os chineses entenderam que no eixo central do crescimento está a meritocracia. Estão professores atualizados e bem pagos, estão estudantes disciplinados e motivados. Estão projetos ousados, estruturados, rápidos e estratégicos.



Tomar de exemplo a forma com que os chineses superaram a crise do século passado e deram um salto de desenvolvimento pode ser a chave para o Brasil retomar o próprio crescimento e adquirir experiência para lidar com grandes potências, inclusive com a própria China.









