Trio é preso transportando mercadorias do Paraguai

Policiais rodoviários do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam diversos produtos que seriam contrabandeados do Paraguai. Os produtos estavam no interior de dois veículos. A ação ocorreu na vicinal Arnaldo Covolan, em Penápolis, na noite de quinta-feira (16). Três pessoas foram presas, mas pagaram fiança de R$ 1 mil cada uma e vão responder ao processo em liberdade.



A equipe fazia patrulhamento pela rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando um veículo Renault Sandero, com placas de Umuarama (PR), ultrapassou a viatura. Um Gol, que vinha logo atrás, fez o retorno e fugiu. Os policiais decidiram acompanhar o Sandero, cujo condutor passou a trafegar em alta velocidade. Um bloqueio foi feito no quilômetro 5 da vicinal, sendo abordado o carro.



GOL

Enquanto a equipe abordava o Sandero, o Gol passou pelo local e foi parado. Dois homens – de 36 e 24 anos – e uma mulher, de 38, moradores de municípios em Goiás, estavam nos veículos. Após vistoria, os policiais encontraram, dentro dos carros diversos produtos eletrônicos do Paraguai. As mercadorias estavam sem nota fiscal.



Os acusados foram levados ao plantão policial, onde o delegado arbitrou fiança de R$ 1 mil para cada um responder em liberdade. Como a quantia foi paga, o trio foi ouvido e liberado. Os produtos e os veículos foram apreendidos.









