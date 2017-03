Dupla é presa acusada de furtar bicicletas em condomínio Ivan Ambrósio Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 17h56





Um operador de 37 anos e um chaveiro, de 24, foram presos em flagrante, na noite de quinta-feira (16), acusados de furtar bicicletas em um condomínio em Birigui. De acordo com a polícia, enquanto que um dos acusados – que mora no local – praticava o crime, o comparsa escondia as bicicletas em uma residência, até conseguirem vendê-las.



De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pela cidade, quando recebeu denúncia de que no condomínio ocorreu o furto de bicicletas. Chegando ao local, moradores disseram que o operador – que mora no condomínio e seria usuário de drogas – era o autor do crime.



Os policiais passaram a fazer buscas e o encontraram próximo ao condomínio. O acusado confessou que, minutos antes, havia furtado a bicicleta que carregava. Ele, ao receber voz de prisão, tentou resistir, sendo necessário o uso de força para contê-lo.



ESCONDERIJO

O operador disse ainda que escondia os veículos na casa do chaveiro, no bairro Toselar. A equipe foi até o imóvel e encontrou outra bicicleta. Ele negou o crime e disse que havia comprado por R$ 30 do operário, o que levantou suspeita.



A dupla foi levada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, os acusados foram encaminhados para a cadeia. As bicicletas foram apreendidas para averiguação.





