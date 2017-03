Bairros de SP estão em estado de atenção para alagamentos Agência Estado Link



O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos nas zonas Oeste e Sudeste de são Paulo, na Marginal Pinheiros e nas Prefeituras Regionais de Campo Limpo, Cidade Ademar e Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 17.



Segundo o CGE, também chove forte na Brasilândia, na Vila Guilherme, no Jaçanã e no Tremembé, na zona norte, e há chuva isolada na região da Avenida Paulista, na área central.



A zona Leste, o centro, a Marginal do Tietê também estão em estado de atenção desde às 13h desta Sexta-feira.



Ainda não havia neste mesmo horário o registro de alagamentos ou queda de árvores na cidade de São Paulo. O CGE informa que as chuvas vão continuar na forma de pancadas isoladas com até forte intensidade na tarde desta sexta.







