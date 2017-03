Lopetegui dá novas chances a Pedro e Deulofeu na seleção espanhola Agência Estado Link



O técnico Julen Lopetegui anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção espanhola para os jogos contra Israel e França e deu novas oportunidades aos atacantes Pedro e Deulofeu, ambos crias das categorias de base do Barcelona. Os dois ainda não haviam sido chamados por Lopetegui.



Pedro, que vem jogando bem pelo Chelsea, líder do folga do Campeonato Inglês, não era convocado desde a Eurocopa do ano passado. "Ele é um dos jogadores da velha guarda da seleção. Ele está jogando muito bem, está numa idade perfeita, e tem tido um papel de liderança no Chelsea", argumentou o treinador.



O atacante, que fez sete gols pelo Chelsea no Campeonato Inglês, era um dos homens de confiança de Vicente Del Bosque na seleção espanhola. Entre 2010 e 2016, foi convocado com regularidade, marcando 17 gols em 60 partidas.



Agora, ele volta à seleção para o jogo diante de Israel, dia 24, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Gijón, e para o amistoso contra a França, dia 28, em Paris, junto com seu outro ex-jogador do Barcelona, Gerard Deulofeu, de 23 anos, que recentemente trocou o Everton pelo Milan. Apesar de ser atacante, ele só marcou dois gols na temporada. No currículo, ele tem só um jogo pela seleção principal, em 2014.



Outra novidade na lista da Espanha é a presença do meia Asier Illarramendi, o Illarra, que já passou pelo Real Madrid, hoje defende a Real Sociedad, e ganhou sua primeira oportunidade na seleção aos 27 anos.



Entre os ausentes, destaque para os atacantes Nolito (Manchester City) e Callejón (Napoli), o os meias Ander Herrera (Manchester United) e Sergi Roberto, herói da classificação do Barcelona na Liga dos Campeões. Também classificado às quartas de final, o Atlético de Madrid só teve um convocado: Koke. Enquanto isso, são quatro jogadores do Barcelona e cinco do Real.



Confira a convocação da seleção espanhola:



Goleiros - David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli) e Sergio Rico (Sevilla);



Defensores - Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Ignacio Monreal (Arsenal), Nacho Fernandez (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Javi Martinez (Bayern de Munique), Sergio Ramos (Real Madrid) e Dani Carvajal (Real Madrid);



Meio-campistas - Ander Herrera (Manchester United), Sergio Busquets (Barcelona),

Asier Illarramendi (Real Sociedad), Andres Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern de Munique), Koke (Atlético de Madrid) e David Silva (Manchester City);



Atacantes - Alvaro Morata (Real Madrid), Pedro Rodriguez (Chelsea), Diego Costa

(Chelsea), Gerard Deulofeu (Milan), Vitolo (Sevilla) e Iago Aspas (Celta).







