Ministro cancela licença para comandar Agricultura na crise após Carne Fraca Agência Estado Link



Sexta-Feira - 17/03/2017 - 13h00





O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, cancelou uma licença que começaria na prática a partir da segunda-feira, 20, para poder comandar a Pasta na crise aberta nesta sexta-feira, 17, com a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. "Estou no comando", afirmou ele ao jornal O Estado de S. Paulo. "Fora de Brasília, mas no comando", acrescentou o ministro, que está em um evento do setor em Mato Grosso.



De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira, Maggi ficaria afastado do cargo durante 9 dias, a partir deste sábado, para "tratar de assuntos particulares".







