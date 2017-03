Fiscais de renda fazem mobilização Ivan Ambrósio Link



O objetivo da mobilização é atentar sobre a justiça fiscal, transparência e simplificação das tributações, ações contempladas na Loat (Lei Orgânica da Administração Tributária), elaborada pelo fisco paulista e engavetada há anos pelo governo estadual. Durante este período, os agentes têm usado somente o sistema oficial do fisco para analisar os processos como concessão de crédito de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a empresas, prolongando os prazos de conclusão.



A ação, de acordo com o Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas de São Paulo), faz parte de um movimento iniciado em 1º de março, que contempla diversas ações de protesto e alerta sobre as políticas tributárias "equivocadas" do governo estadual entre 2008 e 2016, entre os quais dois são os principais motivadores: a concessão de benefícios fiscais sem acompanhamento técnico e a implantação desmedida da ST (Substituição Tributária) do imposto.



Em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informou que o sindicato "alega supostas políticas tributárias equivocadas do governo entre 2008 e 2016". "Soa falso, já que o órgão tem realizado constante revisão dos benefícios concedidos com o objetivo de recompor as perdas dos últimos anos e de modular a desoneração tributária para a manutenção dos empregos, estímulo à atividade econômica e sustentação da arrecadação", disse.





