Giovanna Antonelli corta o próprio cabelo para ajudar crianças com câncer

A atriz Giovanna Antonelli aproveitou o fato de que Alice, sua personagem em Sol Nascente, mudará o visual na reta final da novela para fazer uma boa ação.



madrinha da ONG Cabelegria, que faz perucas para crianças que sofrem com as consequências do câncer, ela explicou: "Minhas filhas já cortaram o cabelo e doaram. Meu filho também. Eu não tinha feito ainda. Como resolveram cortar meu cabelo na novela, o que eu tive de ideia? Vou cortar o meu cabelo!".



Giovanna ressaltou que é necessário ter ao menos 20 centímetros de cabelo para poder realizar a doação e finalizou após passar a tesoura nas próprias madeixas: "Que esse cabelo traga muita alegria e muita esperança para muita gente!".



