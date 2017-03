Manchester United avança e Lyon elimina Roma nas oitavas da Liga Europa Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 19h15





Comentários via Facebook:





Manchester United, Lyon, Ajax e Schalke garantiram seus lugares nas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Em casa, o time inglês venceu o Rostov por 1 a 0, enquanto a equipe francesa eliminou a Roma apesar da derrota por 2 a 1, na Itália. O time do goleiro Alisson, da seleção brasileira, precisava de mais um gol para avançar na competição europeia.



Jogando na capital italiana, a Roma começou mal a partida e, precisando reverter a derrota de 4 a 2 sofrida na ida, acabou levando um gol aos 16 minutos de jogo. Mouctar Diakhaby abriu o placar, ampliando ainda mais a vantagem dos franceses.



Mas a Roma não se abalou e virou o marcador. O empate veio logo no minuto seguinte, com Kevin Strootman. E, aos 15 minutos do segundo tempo, o próprio Lyon deu uma força aos anfitriões, com o gol contra de Lucas Tousart.



O gol da virada esquentou o jogo de vez. E a Roma partiu para o ataque, de forma desorganizada, dando brechas na defesa. O Lyon, contudo, não aproveitou suas chances. Mas os anfitriões precisavam marcar mais um para avançar. A pressão aumentou nos minutos finais sem que o placar se alterasse. Com o resultado, o Lyon terminou o confronto com o placar agregado de 5 a 4.



O Manchester United também conquistou sua classificação com sofrimento. Após empatar por 1 a 1 com o Rostov na Rússia, o time inglês avançava com o empate sem gols, por ter marcado gol fora. Mas levou perigo na defesa e suou para conquistar o único gol da vitória por 1 a 0 nesta quinta.



Ansioso, o Manchester United desperdiçou seguidas chances no primeiro tempo. Aos 29, Mkhitaryan recebeu lançamento pela direita, entrou na área, mas bateu mal na saída do goleiro. Quatro minutos depois, Ibrahimovic acertou a trave.



O gol só veio aos 25 minutos do segundo tempo. Maior destaque do time na partida, Mkhitaryan cruzou da direita, Ibrahimovic desviou de letra na área e Juan Mata finalizou com força, quase na pequena área.



Nos minutos finais, o Rostov esboçou pressão e quase arrancou o empate, que levaria o duelo para prorrogação, no último lance do jogo. Mas o goleiro Romero fez linda defesa, na cobrança de falta perigosa, no ângulo.



Também avançaram às quartas de final o Ajax, o Schalke e o Anderlecht. O time holandês reverteu a derrota da ida para o Copenhague, por 2 a 1, ao vencer nesta quinta por 2 a 0. Bertrand Traore e Kasper Dolberg, de pênalti, marcaram os gols da partida.



Em duelo de alemães, Borussia Mönchengladbach e Schalke empataram por 2 a 2, resultado que classificou o Schalke, apesar do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, por causa dos gols marcados fora de casa, nesta quinta. Já o Anderlecht voltou a vencer o APOEL Nicosia, do Chipre, por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão