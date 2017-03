Biriguiprev diz que tinha R$ 177 milhões em caixa no final de 2016 Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 19h05





Comentários via Facebook: Atualização: 19h13 de 16/03/2017

A reportagem apurou que Dafé fez a solicitação desses números após comentários durante campanha







Levantamento feito pelo Biriguiprev apontou que o regime de previdência própria dos servidores municipais tinha em caixa R$ 177.384.685,79 no último dia de mandato do ex-prefeito Pedro Bernabé (PSDB). A informação está em resposta a requerimento do vereador da oposição Benedito Dafé (PV).Os dados vêm à tona após declaração do prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão (PTB), àde que o instituto possuía um déficit de R$ 472 milhões, conforme apurou a Caixa Econômica Federal a pedido do município. A reportagem apurou que Dafé fez a solicitação desses números após comentários durante a campanha eleitoral do ano passado, que diziam que o ex-prefeito Wilson Borini (DEM) havia deixado uma dívida de R$ 100 milhões para o Biriguiprev.De acordo com a resposta do requerimento, o saldo em caixa no dia 31 de dezembro 2012 - data em que o democrata deixou o cargo - era de R$ 89.085.514,50. O documento ainda diz que a quantidade de aposentados e pensionistas é de 984 e 273, respectivamente, sendo que o valor da folha de pagamento para os primeiros era de R$ 2.072.334,93 e de R$ 392.033,10 em janeiro deste ano.Salmeirão disse que gostaria de que esse saldo em caixa fosse maior. "Ele é pequeno diante do déficit. Se formos computar todos os aposentados esse valor não dá para sete anos", afirmou o petebista, que contou ter parcelas de R$ 2 milhões para pagar o rombo. "Eles não acham que é dívida. (...) Se não devesse não teria que pagar (o déficit) por mês. Tem dinheiro em caixa? Tem. Só que, além desse dinheiro, tem esse déficit", assinalou Salmeirão.



