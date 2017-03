Seis cidades da região não têm delegado de polícia Lázaro Jr. Link



As delegacias que estão com o cargo de delegado vago neste mês são as de Itapura, Guaraçaí, Lavínia, Murutinga do Sul, Nova Independência e Suzanápolis. Os outros municípios que compõem a Seccional são Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis, Pereira Barreto, Castilho e Sud Mennucci. Também foram designados delegados para responder de forma cumulativa pelas as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) de Ilha Solteira e Pereira Barreto e pelo 2º Distrito Policial de Andradina.



Segundo a assessoria de imprensa da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a publicação é uma formalidade administrativa realizada mensalmente para efeito de pagamento da gratificação de acúmulo de titularidade. O órgão informa que ela não tem nenhuma relação com a liminar expedida pela Justiça de Ilha Solteira no início do mês, determinando que a Fazenda Pública do Estado designe um titular para a DDM de Ilha Solteira e outro para a delegacia de Itapura, no prazo de três meses, a contar da intimação.





