Temporais deixam Caraguatatuba (SP) em estado de emergência

A prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, decretou estado de emergência no município após fortes temporais nesta quarta-feira, 15. Um deslizamento de terra no bairro Canta Galo deixou três famílias desalojadas e 15 casas interditadas. O Comitê de Gerenciamento de Riscos avalia nesta quinta-feira, 16, se há necessidade de retirar outras famílias do local.



Os moradores desalojados estão no Centro Municipal Esportivo Ubaldo Gonçalves, e as casas interditadas se localizam no Condomínio do Bosque. O Morro Santo Antônio também registrou deslizamento de terra, e os bairros mais prejudicados foram Canta Galo, Sumaré e Tinga. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.



O tenente-coronel Anderson Lima de Olivera, do Corpo de Bombeiros, reforçou que as pessoas que estiverem em áreas de risco devem ser retiradas. "Quem está em situação de risco deve levar em consideração que o bem a ser protegido, agora, é a vida", alertou.



A Defesa Civil da cidade manteve nesta quinta-feira o decreto do prefeito Aguilar Junior (PMDB) e reforçou que a atenção será redobrada neste fim de semana. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/ INPE), há possibilidade de fortes chuvas caírem na região no sábado, 18, e no domingo, 19.



Catástrofe em 1967



Há 50 anos, em março de 1967, enchentes e deslizamentos de terra em Caraguatatuba provocaram a morte de 436 pessoas.







