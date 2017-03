Nos EUA, Trump propõe executivo da Boeing como número 2 do Pentágono Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





A Casa Blanca anunciou nesta quinta-feira seis nova nomeações de altos postos do Pentágono, entre elas a de um executivo da Boeing, Patrick M. Shanahan, como subsecretário de Defesa. O secretário de Defesa, Jim Mattis, ainda está no processo de formar sua equipe.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem enfrentado dificuldades para preencher os principais cargos do Departamento de Defesa. Mattis é o único que foi sido ratificado para o Pentágono até agora. Até esta quinta-feira, o governo somente havia anunciado quatro nomeações, das quais duas pessoas declinaram o convite. Agora, Trump selecionou Shanahan, executivo da Boeing, para subsecretário de Defesa.



Shanahan começou sua carreira na Boeing em 1986. Ele supervisiona as estratégias de abastecimento global da companhia e a utilização de tecnologias avançadas de manufatura. A Boeing informa em seu site que Shanahan é membro do conselho da companhia. Fonte: Associated Press.







