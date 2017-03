Presos internados em hospital de custódia vão à praia em Sergipe Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 17h45





Comentários via Facebook:





Presos internados em um hospital de custódia de Sergipe foram à praia na manhã desta quarta-feira, 15. O passeio, que reuniu 15 detentos, teve a vigilância de agentes penitenciários, assistentes sociais, psicólogos e diretores da unidade.



Segundo a Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), a ida à praia faz parte de um projeto terapêutico de ressocialização dos internos do Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário de Sergipe (HCTP). O passeio foi autorizada pelo Juízo da Vara de Execuções.



Os presos, selecionados por funcionários do HCTP, foram levados à Atalaia, em Aracaju, em um micro-ônibus da Sejuc e lá, sob supervisão, aproveitaram a manhã de quarta ao ar livre, "tomaram banho de mar, cantaram e se refrescaram com refrigerantes e picolés". Segundo a Sejuc, para um deles, foi o primeiro contato com o mar.



De acordo com a Secretaria, 16 profissionais acompanharam a atividade, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão