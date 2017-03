Moreira Franco: empresas participantes do leilão são bem avaliadas no exterior Agência Estado Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 14h15





Comentários via Facebook:





O ministro Moreira Franco, que comanda o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), afirmou que a reputação das empresas e a natureza dos contratos de concessão vão garantir que o serviço prestado aos usuários dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis seja a melhor possível. "São todas empresas com tradição no exterior e presença em aeroportos que são muito bem avaliados", disse Moreira Franco, durante breve conversa com jornalistas.



Na disputa desta quinta-feira, 16, a companhia alemã Fraport arrematou os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre. O terminal de Salvador ficou com a francesa Vinci Airports, enquanto o aeroporto de Florianópolis foi arrematado pela suíça Zurich.



Para Moreira Franco, a natureza do contrato que foi firmado entre o governo federal e as companhias também irá garantir a prestação de um serviço de qualidade, uma vez que, diferentemente dos contratos de concessão aeroportuária feitos no passado, o foco agora não é tanto na execução das obras. "O contrato de concessão mede a qualidade do serviço. A métrica tem que ser muito clara para que a Anac possa acompanhar a qualidade do serviço que essas empresas estarão prestando no dia-a-dia", finalizou.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão