Turquia ameaça encerrar acordo com UE para receber refugiados

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou nesta quinta-feira desfazer o acordo com a União Europeia para readmitir refugiados que chegaram ilegalmente ao continente europeu.



As declarações acontecem em meio a uma crise diplomática entre o governo em Ancara e governos da Alemanha e Holanda, que negaram permissão para que ministros turcos participassem de comícios em seus países.



Em um discurso no nordeste da Turquia, Erdogan afirmou que a UE poderia "esquecer" o acordo de 2013, em que seu país concordou em readmitir refugiados que chegaram ilegalmente à Grécia através da Turquia. Em troca, Bruxelas concedeu o direito aos turcos de viajarem a muitos países europeus sem a necessidade de visto. Erdogan também acusou a UE de não entregar a promessa de conceder a isenção de visto aos cidadãos do país.



"Você impede meus ministros de entrar na Holanda... e então espera que nós recebamos (os imigrantes)? Não pode haver isso".



Erdogan também criticou fortemente a decisão da mais alta corte da Europa de permitir que empresas impeçam seus funcionários de utilizar véus islâmicos ou outros símbolos religiosos, renovou suas acusações "neo-nazistas" contra a Holanda e notou que o primeiro-ministro, Mark Rutte, perdeu a amizade da Turquia apesar de ter vencido as eleições. Fonte: Associated Press.







