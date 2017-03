Tiroteio em escola no sul da França deixa oito feridos Agência Estado Link



Um tiroteio dentro de uma escola na cidade de Grasse, no sul da França, deixou oito feridos, de acordo com informações do ministério do Interior. O estudante de 17 anos que abriu fogo no colégio de ensino médio está sob custódia da polícia, informou Pierre-Henry Brandet, porta-voz do ministério. Ele ainda disse que o diretor da escola está entre os feridos.



A escola já está fora de perigo, afirmou Brandet, acrescentando que a polícia cercou o local em busca de cúmplices do atirador. Até o momento, segundo a autoridade, não há informações que comprovem que o tiroteio foi um ato de terrorismo.



"Mesmo que o ato não tenha ligação direta com grupos terroristas, devemos permanecer extremamente vigilantes. Tudo isso justifica o estado de emergência, que deve permanecer em vigor até o dia 15 de julho", afirmou o presidente do país, François Hollande. A França está em estado de emergência desde os ataques em Paris em novembro de 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.





