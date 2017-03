Bomba explode no escritório do FMI da França, deixando um ferido Agência Estado Link



A polícia de Paris afirmou que uma bomba explodiu no escritório francês do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira, deixando uma pessoa com ferimentos leves.



Segundo o comunicado, não houve mais danos no incidente e ainda não se sabe quem foi o autor. Especialistas vieram ao local investigar os vestígios do explosivo, afirmou um policial que preferiu não se identificar.



O escritório do FMI em Paris não atendeu as ligações.



A França permanece em estado de emergência após uma série de atentados cometidos por radicais islâmicos nos últimos dois anos. Fonte: Associated Press.







