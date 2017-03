Homem se fere com tiro da própria pistola Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 16/03/2017 - 08h34





Comentários via Facebook: Atualização: 10h45 de 16/03/2017



Um homem de 25 anos foi parar no hospital na tarde de quarta-feira (15), após se ferir com um tiro de pistola, que atingiu uma das pernas dele. A arma disparou quando a vítima a colocava na cintura e não foi encontrada pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 14h, no assentamento Chico Mendes, em Araçatuba.



A polícia foi chamada ao pronto-socorro, onde a vítima contou à polícia que o acidente aconteceu após a discussão por causa de um lote de terra no assentamento. Ela acusou um homem de 46 anos de atear fogo no barraco que ela tinha no local.



Essa pessoa foi localizada pela polícia e disse que é a real proprietária do lote de terra, o qual possui há sete anos. De acordo com ela, a vítima invadiu a propriedade pela manhã. O filho do proprietário do terreno estava pelo local e pediu para o suposto invasor, que estava com outras pessoas, deixar o local, mas não foi atendido.



No início da tarde o dono do lote foi ao assentamento, encontrou apenas um barraco de plástico e ateou fogo nele. Enquanto o fogo queimava, a vítima surgiu de um matagal, segurando uma pistola calibre 380. Segundo a testemunha, ela estava acompanhada do pai, que portava uma espingarda, e de outros dois rapazes.



O homem que diz ser proprietário do terreno disse à polícia que começou a filmá-los com o celular e a arma disparou quando a vítima a colocava na cintura. O ferido foi levado por um dos amigos ao pronto-socorro e disse ter jogado a arma em local desconhecido. O caso será investigado.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão